Bloggerin will lebenden Tintenfisch verspeisen

In den Aufnahmen, die per Livestream an Tausende Zuseher übertragen wurden, ist zu sehen, wie die junge Frau vor Schmerzen anfängt zu schreien. Mit aller Kraft und in Panik versucht sie, das Meerestier von ihrem Gesicht zu bekommen. „Schmerzhaft, ich kann es nicht entfernen!“, schreit sie unter Tränen.