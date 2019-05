Vorrang für Rettung mit Blaulicht - Auffahrunfall!

Am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, fuhr eine 23-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der B64 von Weiz kommend in Richtung Gleisdorf. Unmittelbar vor ihr fuhr ein Pkw, bei dem ei 26-Jähriger am Steuer saß, ebenso aus dem Bezirk Weiz. Am Ende des Ortsgebietes von St. Ruprecht kam ihnen ein Einsatzwagen des Roten Kreuzes mit Blaulicht entgegen. Dieser wollte links einbiegen; der 26-Jährige bremste, weil er der Rettung Vorrang geben wollte.