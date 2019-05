20 Kinder mit Österreich-Bezug in Syrien und Irak

Großmutter will Enkelkinder zurückholen

Zuletzt sorgte der Fall Sabina S. für Schlagzeilen. Die Wienerin begab sich 2014 im Alter von 15 Jahren nach Syrien, um für den IS zu kämpfen. Danach verlor sich ihre Spur, über ihren Tod wurde oftmals spekuliert. Nun will ihre Mutter Senada S. ihre Enkelkinder, die sich in dem kurdischen Gefangenenlager Hol in der nordsyrischen Provinz Al-Hasakah befinden, nach Hause holen. Dafür muss auf jeden Fall die österreichische Staatsbürgerschaft der Kleinkinder nachgewiesen werden, was sich als schwierig erweist.