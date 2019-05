„Detektiv Pikachu“ ermittelt im Pokémon-Realfilm

Weil ein Film, anders als die Pokémon-Spiele, Anfang, Höhepunkt und Schluss braucht, bedienen sich die Macher des Realfilms eines Kunstgriffs. Sie haben das ganze Spiele-Universum kurzerhand in das Gewand eines Krimis gesteckt, in dem Pikachu als Detektiv in einem brisanten Fall ermitteln darf. Wobei der Trick nicht in Hollywood erdacht wurde, die Idee zu „Pokémon Detektiv Pikachu“ basiert auf dem fast gleichnamigen Computerspiel, welches 2016 in Japan erschienen und seit 2018 auch bei uns in Europa erhältlich ist.