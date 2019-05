Österreich liefert WM-Favorit Kanada heißen Fight!

Vier Tage vor dem ersten WM-Spiel in Bratislava hat Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft trotz einer Niederlage noch einmal Selbstvertrauen getankt. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Dienstag in Wien Rekordweltmeister Kanada mit 5:7 (2:2, 2:4,1:1) geschlagen geben, erzielte aber erstmals in der Geschichte mehr als drei Tore gegen eine Auswahl aus dem Mutterland des Eishockey.