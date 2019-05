Kanzler empfing Botschafter der vier Alliierten

Gedenktag in mehreren Ländern

Der 8. Mai ist für mehrere europäische Länder ein Gedenktag. An diesem Tag im Jahr 1945 trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft - das Ende des Zweiten Weltkriegs. In Österreich folgte darauf die zehnjährige Besatzungszeit, bis am 15. Mai 1955 die endgültige Unabhängigkeit Österreichs durch den Staatsvertrag beschlossen wurde.