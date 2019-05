Adler-Attacke: Jetzt Warntafeln für Besucher

„Tafeln mit Verhaltensregeln“

„Wir werden nun am Wanderweg neue Tafeln mit Verhaltensregeln aufstellen, wenn Besucher einen Vogel in freier Wildbahn sehen, wie sie sich dann verhalten sollen“, so Brunner. Denn manche der Vögel würden nach den Vorführungen noch weiter „in freier Wildbahn“ herumfliegen, oft auch „draußen übernachten und erst am nächsten Tag zurückkehren“.