Toronto und Denver erkämpfen Play-off-Ausgleich

Mit knappen Auswärtssiegen haben die Toronto Raptors und Denver Nuggets am Sonntag in der zweiten NBA-Play-off-Runde jeweils den 2:2-Ausgleich in den „best of seven“-Serien geschafft. Die „Dinos“ aus der kanadischen Metropole gewannen dank 39 Punkten und 14 Rebounds von All-Star Kawhi Leonard 101:96 bei den Philadelphia 76ers, Denver setzte sich dann bei den Portland Trail Blazers 116:112 durch.