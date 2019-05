Grünwald: „Das passt genau zu unserer Lage!“

Frustriert schlichen die Austrianer nach dem Schlusspfiff vom Rasen der Generali-Arena. Da führten sie gegen Salzburg bis zur 81. Minute mit 1:0, durften vom großen Wurf träumen – und standen am Ende wieder mit leeren Händen da, konnten nichts anderes tun, als den Salzburgern nach deren 2:1-Sieg zum sechsten Meistertitel in Folge zu gratulieren. Was angesichts der Red-Bull-Millionen nicht die große Überraschung ist