Rabiater Pilot verprügelt Hotelangestellten

Brutaler Zwischenfall in einem Hotel in Surabaya in Indonesien: Ein rabiater Pilot, der der Ansicht war, dass seine Uniform nicht gut genug gebügelt wurde, hat einen Mitarbeiter an der Rezeption verprügelt. Eine Überwachungskamera hat die Schläge aufgezeichnet, der Pilot wurde umgehend beurlaubt, teilte die Fluggesellschaft Lion Air am Freitag mit.