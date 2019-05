Arbeitslosigkeit: Beste April-Quote seit 2000

In Tirol brummt der Arbeitsmarkt weiter: Die Arbeitslosigkeit ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,5 Prozent bzw. 2.932 Personen zurück, der stärkste Rückgang aller Bundesländer. Die April-Arbeitslosenquote sank um einen Prozentpunkt auf 5,9 Prozent - eine vergleichbar niedrige Quote in diesem Monat gab es zuletzt im Jahr 2000 mit 5,8 Prozent, wie das AMS Tirol mitteilt.