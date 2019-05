Neue GPS-Fahrradcomputer für Mountainbiker

Das Edge 530 und das Edge 830 werden Mountainbiker begeistern, denn neue Analyse-Features ermitteln spezifische Downhill-Metriken zu Sprunghöhe und -weite sowie der „Airtime“. Erstmals werden außerdem der Grit- und Flow-Wert berechnet, die Auskunft über Schwierigkeit sowie Fahrfluss des gefahrenen Trails geben. Umfangreiche TrailForks-Daten können außerdem direkt in die Fahrradkarte integriert werden. So sehen Nutzer beispielsweise das Schwierigkeitslevel der Strecke und können auf Basis beliebter Routen aus über 80 Ländern ganz leicht eigene Touren zusammenstellen. In der Forksight-Abzweigungsansicht zeigt der Radcomputer bei einem Stopp kommende Gabelungen sowie die eigene Position im Trail-Netz an.