Kritisierter Hundebesitzer griff zum Pfefferspray

Weil der Hund nicht angeleint war und ständig an seiner Hose hochsprang, sprach ein 25-jähriger Linzer den Besitzer des Vierbeiners an, kritisierte, dass der Mann sich nicht an die Leinenpflicht hielt. Einsicht sieht anders aus: Als „Gegenargument“ zückte der 32-Jährige einen Pfefferspray und verletzte den „Kritiker“.