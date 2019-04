Neue Schrankenanlage: „Jetzt ist viel mehr Platz!“

Besonders unangenehm hätten sich die vielen Zufahrten der Uber-Mietwagenlenker ausgewirkt, erklärte bereits Anfang April Flughafen-Boss Günther Ofner: „Wir zählten bis zu 1000 Uber-Zufahrten pro Tag. Dann wurde vor den Terminals um neue Kunden gestritten, es gab sogar tätliche Angriffe.“ Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung wurde bei einer dieser Raufereien so schwer verletzt, dass er zwei Monate im Krankenhaus lag. Außerdem führte die Blockade der Rampe zu langen Staus, speziell in der Morgenspitze. Mit der Schrankenanlage soll die Situation vor den Terminals auf der Rampe der Abflugzonen in den Griff bekommen werden.