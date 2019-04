„Mortal Kombat 11“: Jetzt gibt‘s auf die Gosch‘n!

Das Warten hat ein Ende: In „Mortal Kombat 11“ können sich Gamer ab sofort auf die Gosch’n geben. Der offizielle Launch-Trailer zum Beat’em up zeigt, wie Kronika, die Hüterin der Zeit, die Weichen für ein neues Zeitalter stellt und die Zeit zurücksetzt. Um die Balance in den Reichen wiederherzustellen, müssen die Spieler in die Rollen zahlreicher Kämpfer aus verschiedenen Zeitzonen schlüpfen, wodurch aktuelle Charaktere auf frühere Varianten ihrer selbst treffen können.