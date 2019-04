Sturm-Geduldsfaden wird kürzer: „Wird ungemütlich“

Kreissls deftige Worte

Die Worte von Sport-Geschäftsführer Kreissl fielen deftig aus. „Ich bin bitterböse auf die Mannschaft. Wir haben in den letzten Monaten der Mannschaft Ruhe gegeben, aber es kommt nichts zurück. Langsam verliere ich auch die Geduld“, sagte Kreissl und kündigte Gespräche mit der Mannschaft an. „Wenn man Heimspiele gegen St. Pölten und WAC verliert, wird es ungemütlich.“ Kritik an Mählich wurde ausgespart. „Der Roman ist ein armer Hund.“ Auf den begehrten dritten Platz fehlen Sturm mittlerweile vier Punkte. Es gäbe, so Mählich, nur „eine Alternative: Weitertrainieren und es beim nächsten Mal besser machen. An der Einstellung liegt es nicht.“ Die nächste Gelegenheit hat seine Truppe bereits am Mittwoch im Auswärtsspiel beim LASK.