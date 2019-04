Erste rein vegane Mensa eröffnet in Berlin

Kleinere vegane Mensa gibt es bereits in Nürnberg

Interessanterweise ist Köchin Nicole Graf keine strikte Veganerin. „Wir wollen niemanden bekehren“, erklärt sie. Zielgruppe seien nicht nur Veganer. Mit dem veganen Angebot in einer umgebauten Cafeteria gehört das Studierendenwerk deutschlandweit zu den Vorreitern: Die nach eigenen Angaben erste und bisher einzige vegane Mensa gibt es in Nürnberg, sie ist kleiner als das neue Berliner Pendant. Seit 2010 gibt es in Berlin auch bereits eine vegetarische Mensa.