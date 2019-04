Wird Pool-Kalender durch Strafgebühren abgelöst?

Quadratmeter-Abgabe in Wallern

In Wallern an der Trattnach gibt es einen Pool-Zuschlag zur Wasserbezugsgebührschonseit 2016 - allerdings nicht auf Kubikmeter, sondern auf Quadratmeter bezogen. In beiden Gemeinden gelten die Pool-Gebühren nur, wenn das Wasser aus der örtlichen Leitung entnommen wird. Sonst ist in solchen Fällen der „Pool-Kalender“ zum Vermeiden von Verbrauchsspitzen der Regelfall, man muss sich also bei der Gemeinde eine Füllzeit zuteilen lassen.