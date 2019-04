Mit 73 Jahren kehrt Arzt in seinen Job zurück

Wahlarzt wider Willen

Da sich auch seit Dezember niemand für die freie Stelle beworben hat, hat Rezwan angeboten, wieder in den weißen Kittel zu schlüpfen. „Ich will helfen und habe beschlossen, vorerst für zwei Jahre wieder tätig zu werden“, so der Vollblutmediziner, der am 6. Mai seine Praxis wieder eröffnet. Sein Alter ist ihm dabei nur rechtlich im Weg: „Da ich über 70 bin, kriege ich leider keinen Kassenvertrag mehr und muss nun notgedrungen als Wahlarzt arbeiten.“