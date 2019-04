Steirische Heimgärten im Visier von Diebesbanden

Täter schlugen auch in Graz zu

Vermutlich dieselbe Bande hatte in der Nacht zum 11. April in der Grazer Schleifbachgasse elf der insgesamt 72 Hütten des Heimgartenvereins „Frohes Schaffen“ durchwühlt. „Im Regelfall kommen die Kriminellen alle halben Jahre“, verzweifelt Obfrau Christine Fras, „und dagegen sind wir praktisch machtlos“. Zuletzt wurden Sonnenschirme und Gartengeräte entwendet und mit Scheibtruhen vermutlich zu einem Transporter gebracht. Christine Fras: „Zum Glück sind einige unserer Mitglieder gegen Diebstahl versichert.“