Busunglück auf Madeira: 29 deutsche Touristen tot!

Der Reisebus war am Mittwochabend in der Gemeinde Canico, in der die Urlauber die Osterferien verbrachten, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie er sich an dem steilen Abhang mehrmals überschlug. Fotos zeigen das zerstörte Wrack auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach liegend.