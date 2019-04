Murmeltiere und Firnvergnügen

Für all jene, die Firnskifahren im Frühjahr lieben, beginnt der Tag derzeit sehr früh, weiß Hohe Tauern-Touristikerin Paula Müllmann, die sich selbst regelmäßig die Skier anschnallt und damit aufsteigt. Denn wenn die Morgensonne den Schnee im Frühjahr auffirnen lässt, dann sollte man schon oben auf dem Gipfel stehen, um genussvoll Schwünge in das Weiß zu ziehen. Und wo finden sich im Frühjahr schönere Tourenziele als in der faszinierenden Bergwelt der Hohen Tauern, dort, wo der Schnee länger gegen die Frühjahrssonne triumphiert.