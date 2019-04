„Mein Herz zerbricht“ - Sportler fühlen mit Paris

Auch die Sportwelt zeigt sich tief erschüttert von den Pariser Ereignissen. Allem voran natürlich die frankophonen Fußballer, aber auch die Skifahrer reagierten schnell in ihren sozialen Netzwerken. Die spanische Sporttageszeitung „Marca“ opferte sogar ihr Coverbild für eine Kondolenz an Paris. Am Meisten jedoch überraschte der Eigentümer von Ligue-1-Klub Rennes: Der Unternehmer Francois-Henri Pinault will nach den katastrophalen Schäden (im Video) die Neuaufbauarbeiten mit 100.000 Euro unterstützen.