Blutiger Auftakt der Osterferien: 6 Unfalltote

Fünf von acht Toten in Oberösterreich

Insgesamt starben in der Vorwoche vier Pkw-Lenker, zwei Mitfahrer und ein Fußgänger auf Österreichs Straßen. In einem Fall war zunächst noch unklar, ob es sich um einen Lenker oder um einen Mitfahrer handelt. Nicht zuletzt wegen des schweren Unfalls am Sonntag schnitt Oberösterreich besonders schlecht ab. Fünf der acht Toten wurden in diesem Bundesland verzeichnet. Dazu kamen zwei in Kärnten und einer in Niederösterreich. Sechs Menschen starben auf einer Bundesstraße, jeweils einer auf einer Landesstraße und einer Gemeindestraße.