Frontal-Unfall fordert 3 Tote am Palmsonntag

Blutiger Sonntag auf der B1 bei Rutzing: 3 Tote und 4 zum Teil lebensgefährlich Verletzte hat am Abend ein verheerender Frontalcrash zweier Autos auf der Wiener Bundesstraße gefordert. Ein Mann, eine Frau und ein Jugendlicher starben in den Wracks. Vier weitere Insassen mussten in Spitäler gebracht werden.