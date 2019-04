Der steirische herbst blickt in den Abgrund

Willkommen im „Grand Hotel Abyss“, in der Nobelunterkunft direkt am Abgrund: Diesen bildhaften Titel haben Ekaterina Degot und ihr Team für den heurigen steirischen herbst gewählt: „Es ist eine Metapher für die derzeit vorherrschende Kultur des Hedonismus, die überall existiert, aber die in der Steiermark, die sich touristisch so stark als Genussregion präsentiert, ganz besonders ausgeprägt ist“.