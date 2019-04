So sah das Stadttheater in Klagenfurt früher aus

Mit der Einrichtung des „ständischen Theaters“ wurde ein festes Bauwerk geschaffen, in dem ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Ensemble alles bot, was es zu jener Zeit an Oper, Operette und Schauspiel gab. Die oftmals harschen Kritiken in der Klagenfurter Zeitung wurden immer wieder schriftlich vom Herrn Theaterdirektor erwidert - heute undenkbar