PSG-Star: Erst Fehlschuss, dann Fahrerflucht?

Der Kameruner könnte jetzt in Bedrängnis kommen: Denn es liegt laut Polizei die Verdacht einer Fahrerflucht im Raum. Gegen 9:30 Uhr fuhr der PSG-Stürmer in einem Kreisverkehr aus bisher unbekannten Gründen in ein anderes Auto. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt leichte Rippenverletzungen und wurde schließlich von Feuerwehrleuten verarztet.