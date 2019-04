Hündin „Sindy“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

Das Krankheitsbild der Hündin „Sindy“ begann sich vor etwa drei Monaten zu zeigen. “In der Früh war ihr schwindelig, wobei sie teilweise umgefallen ist”, erinnert sich die Besitzerin. Der Haustierarzt fertigte ein Blutbild an, das Ergebnis: Unterzuckerung. Eine Behandlung sei erst einmal nicht erfolgt, so die Halterin. “Schließlich war ‘Sindy‘ dann auch untertags und in Minutenabständen schwindelig.” Die besorgte Besitzerin fuhr schließlich in die Notaufnahme der Veterinärmedizinischen Universität. Einige Untersuchungen später, inklusive Punktion des Gehirns, stand die Diagnose: „Sindy“ ist Diabetikerin.