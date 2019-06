So kommt Ofengemüse ohne Alufolie aus!

Diesen Sommer gibt es einen ganz besonderen Food-Trend: Die gute alte „Ofenkartoffel“ lebt wieder auf! Aber nicht nur Kartoffeln, alles wird nun in Marinaden gewälzt und so auf den Griller oder in den Ofen gegeben. Statt der altbekannten Alufolie setzen nun immer mehr Menschen auf die Zubereitung in Glas- oder Keramikbehältern.