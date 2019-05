„Seifenblase“: Eine Geschichte zum Abschied

Die Fabrik

Der Graphic Novel, welcher exklusiv für den Reprodukt Verlag angefertigt wurde, überzeugt durch seine ausdrucksstarke Bildsprache. Kein Wunder, fehlen doch die Wörter. In dem Werk der damals jungen Kanadierin geht es in einfachen, eindrucksvollen Bildern um zwei krasse Gegensätze. Auf der einen Seite das farblose, triste Leben in der Fabrik der Freiheit, auf der anderen Seite der bunte Urwald der Poesie. Dazwischen stecken Wesen, die an Menschen erinnern können, aber nicht müssen.



ISBN: 978-3-931377-72-4, Reprodukt Verlag