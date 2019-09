Darum sollte jeder ein Sketchbook besitzen

So ein Sketchbuch ist nicht nur was für Künstler oder Zeichner, sondern für Jedermann eine gute Möglichkeit, seine Gedanken und Gefühle schriftlich festzuhalten. Ob man nun zeichnet, skizziert oder einfach nur ein paar Worte niederschreibt - so ein Sketchbuch kann eine wahre Wohltat für die Seele sein.