Kepler-Weltkarte gestohlen - überraschend Prozess!

Anklage erhoben, Prozess am 24. April

Auf „Krone“-Nachfrage bestätigte nun aber die Staatsanwaltschaft Bochum, dass gegen den 65-Jährigen wegen des Innsbruck-Coups am 21. Jänner Anklage erhoben worden war. Laut Staatsanwalt Christian Kühnert findet der Prozess am 24. April am Amtsgericht Witten (Nordrhein-Westfalen) statt.