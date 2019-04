Neubauer zeigt Konkurrenz den Auspuff

Zweiter Sieg in Serie für Hermann Neubauer! Der 30-Jährige holte sich nach seinem Sieg bei der Rebenland Rallye Mitte März auch Platz eins im Lavanttal. Während es am ersten Tag noch ein Sekunden-Krimi mit dem regierenden Staatsmeister Niki Mayr-Melnhof war, fiel die Entscheidung am Finaltag schon recht früh.