Britney Spears ist wieder in der Psychiatrie

30 Tage in der Psychiatrie

Doch laut eines Insiders lagen ihre Nerven blank und der psychische Druck sollen sie in ein schweres seelisches Tief fallen haben lassen: „Besonders als es nach dem zweiten Eingriff Komplikationen bei Jamie Spears gab, kam Britney damit einfach nicht mehr zurecht. Sie hat sich vor einer Woche selbst in eine Klinik eingecheckt und will 30 Tage dort bleiben.“