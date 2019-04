Neue Hoffnung in Gastro trotz Wirtshaussterbens

Früher gab es auf dem Land an jeder Ecke eines oder sogar zwei, heute sucht man oft vergeblich danach: das Landgasthaus. Meist sind die Betriebe familiär geprägt und seit Jahren in derselben Hand. Der Wirt oder die Wirtin sind Institutionen und bestens informiert. Und was sie nicht wissen, erklären die „Experten am Stammtisch“. Wer sich nämlich dazusetzt, erfährt nicht nur die Neuigkeiten aus dem Ort, sondern lernt auch dessen Vergangenheit kennen. Als wichtigstes Begegnungs- und Kommunikationszentrum hatte das Landgasthaus über Jahrzehnte sein Soll in der dörflichen Struktur geleistet. Heute sind viele Türen geschlossen.