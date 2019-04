Hütters Eintracht Frankfurt stürmt in die Top-4!

Eintracht Frankfurt von Trainer Adi Hütter bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Mit ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger setzte man sich am Sonntag souverän mit 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch und schob sich in der 27. Runde auf Rang vier und damit einen Champions-League-Platz.