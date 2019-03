Motorradfahrer (18) prallt gegen Kastenwagen - tot

Ein Motorradfahrer (18) ist am Freitagnachmittag in Salzburg bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Ein 33-Jähriger kollidierte mit seinem Kastenwagen mit dem Motorrad. Der 18-Jährige wurde von seinem Bike geschleudert und prallte gegen einen Fahnenmasten. Der Mann verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.