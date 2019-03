Neuseeland gedachte der 50 Christchurch-Opfer

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat Neuseeland mit einer nationalen Gedenkfeier die 50 Todesopfer gewürdigt. 20.000 Menschen nahmen am Freitag an der Zeremonie im Hagley-Park in Christchurch teil, die bei ähnlichen Veranstaltungen im Rest des Landes auf Großbildschirmen übertragen wurde. „Rassismus existiert, aber er ist hier nicht willkommen“, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern in ihrer Rede. Das gleiche gelte für Gewalt, Extremismus und Angriffe auf die Religionsfreiheit.