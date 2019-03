Autopickerl gab es für Landesbeamte zum Nulltarif

Nicht so beim Land. Da wurde das praktisch gratis erledigt, lediglich der Materialpreis der Plakette - 1,90 Euro - verrechnet. In der Tiefenrecherche des Rechnungshofes schaut das dann so aus: Lediglich 42 Prozent der Begutachtungsplaketten wurden auf Landesfahrzeuge gepickt, der weitaus größere Rest ging an „informierte“ Landesbedienstete und Dritte, die in keinem (Dienst-)Verhältnis zum Land stehen - „als kostenlose Leistung“, wie Direktor Drobesch kritisiert.