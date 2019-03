Finanziell ausgehungert: Heer vor dem Scheideweg

Da Österreich in geografischer Nähe zu Krisenregionen an den Rändern Europas liege, würde dies die Fähigkeit erfordern, das Land auch künftig militärisch zu verteidigen - und zwar bestmöglich. Deshalb sei der Erhalt bzw. auch die Stärkung der Fähigkeiten des Bundesheeres eine Notwendigkeit, wird betont, im In- sowie im Ausland, am Boden und ebenso auch in der Luft.