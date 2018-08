Umfrage: Mehrheit gegen Wehrdienst-Verlängerung

Volkspartei gegen Kunaseks Vorschlag

Schon in der Vergangenheit hatte sich Kunasek für einen längeren - sieben Monate dauernden - Grundwehrdienst ausgesprochen. „Sechs Monate am Stück plus zwei Monate später wären ideal“, erklärte er vor einer Woche im Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“. ÖVP-Wehrsprecher Michael Hammer wiegelte ab und erklärte, eine Änderung sei im Regierungsprogramm nicht vorgesehen. Es sei weder „sinnvoll“ noch „richtig, jetzt in das System einzugreifen“.