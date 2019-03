Studenten werden als Buschauffeure angeworben

Doch Haidacher stellt klar, dass nicht die ganze Belegschaft aus Studenten bestehen kann: „Je mehr Teilzeitbeschäftigte, umso komplexer die Diensteinteilung. Doch es hilft in vielen Situationen, beispielsweise bei Verkehrsspitzen oder zu Randzeiten.“ Die Schnupperfahrten, welche es seit letztem Jahr gibt, sind generell ein absolutes Erfolgsmodell. „Wir konnten mit den bisherigen zwei Fahrten schon sechs neue Mitarbeiter dazugewinnen“, gibt die Personalleiterin stolz an. Demnächst sind deshalb vier Schnupperfahrten geplant: am 28. März und 16. April für alle Interessierten sowie am 26. März und 2. April speziell für Studenten.