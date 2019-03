„Apple News Plus“ bringt über 300 Magazine im Abo

Apple News Plus kostet 9,99 Dollar pro Monat und ist ab sofort für Nutzer und - ohne Zusatzkosten - deren Familienmitglieder in den USA und Kanada verfügbar, Australien und Großbritannien sollen im Herbst folgen. Zur Verfügbarkeit in Österreich wurden zunächst keine Angaben gemacht. Alle einzelnen Abos zusammengerechnet würden 8000 Dollar im Jahr kosten, erklärte Apple.