KH Nord: Ex-Bürgermeister tritt in den Zeugenstand

Auf diesen Moment hat die Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord sehnsüchtig gewartet. Am Dienstag tritt Ex-Bürgermeister Michael Häupl in den Zeugenstand. Die Opposition will ihn vier Stunden lang befragen. Häupl als oberster Bauherr habe sich kaum um das Spital gekümmert, so ihr Vorwurf.