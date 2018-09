Brauner: „Habe mit Häupl nie darüber gesprochen“

„Wir wollten damit die Spekulation verhindern“

Thematisiert wurde einmal mehr die Standortwahl: Brauner berichtet, dass es eine Grundsatzentscheidung gewesen sei, das Spital in Floridsdorf zu bauen. Zuerst war ein Modell mit privaten Partnern geplant, die das Grundstück bereitstellen und den Bau vornehmen. „Wir wollten damit die Spekulation verhindern“, so die frühere Gesundheits- und Finanzstadträtin. Später habe man sich aber auf keinen Preis einigen können. Von den folgenden Problemen samt Kostenexplosion will Brauner erst Ende 2015 erfahren haben. In der Stadtregierung dürfte es aber kein großes Thema gewesen sein. „Ich habe mit Bürgermeister Michael Häupl nie darüber gesprochen“, schilderte Brauner.