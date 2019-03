Orban wettert weiter und will Allianz mit Rom

Orban: „Brüsseler Politiker leben in einer Blase“

Der ungarische Regierungschef forderte am Sonntag seine Zuhörer auf, bei der Europawahl im Mai seine Partei zu wählen, um „den Brüsselern zu zeigen, dass in Ungarn das geschieht, was die ungarischen Menschen wollen“. Es gehe nicht an, dass „nach links driftende und rückende Parteien“ in Brüssel entschieden, was in Ungarn und in Europa geschehe. Die Brüsseler Politiker lebten „in einer Blase“, attestierte Orban.