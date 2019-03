Preise für Filme über Kriegsfolgen und Flucht

Beste Dokumentation

Auch Nathalie Borgers’ Doku „The Remains - Nach der Odyssee“ setzt nicht auf Spekulation. Sie folgt mit ihrer Kamera zurückhaltend und unaufdringlich zwei Erzählsträngen. Auf der einen Seite sind es die Mitarbeiter von Roten Kreuz und Küstenrettung sowie Helfer, die auf der Insel Lesos darin geschult werden, die Leichen von ertrunkenen Flüchtlingen aus dem Meer zu bergen und sie würdevoll zu bestatten, auf der anderen Seite zeigt sie eine syrische Familie in Wien, die 13 Verwandte im Mittelmeer verloren hat. Das gekenterte Schiff liegt seit zwei Jahren auf dem Meeresgrund, niemand will es bergen. Borgers zeigt die verzweifelten Versuche der Familie ihre toten Angehörigen zu finden und zu identifizieren, um an ihrem Grab trauern zu können. Eine intensive, berührende Dokumentation, die so wie auch der Spielfilm nicht zuletzt eine Anklage gegen die in Europa und Österreich praktizierte Flüchtlingspolitik ist.