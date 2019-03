Gallspacher schrieben digitalen „Schummelzettel“

Seit Mitte Februar online

Schon vor fünf Jahren gründeten die Gallspacher die Plattform Sport-Attack, um als Koordinationstrainer für Fußballvereine und Schulen tätig zu sein. Als die vielen eigenen Aufzeichnungen zu Übungen ausuferten, entstand die Idee, das alles auf einer digitalen Plattform zu bündeln. Am 18. Februar ging nun train@game online. Was am digitalen „Schummelzettel“ zu finden ist? Parcours-, Lauf- und Fang-, sowie Ball-Spiele. „Alle in zwei bis sieben verschiedenen Varianten, um es altersgerecht steuern zu können“, sagt Reitinger.