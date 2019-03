Die Revolution in der Kosmetik

Genau hier setzen die ADDMIXX Booster an: Die Booster sind so konzipiert, dass sie mit jeder Formulierung, sei es Make-up, Öl, Lotion oder Creme in der Hand frisch gemischt werden können. Die hochkonzentrierten, reinen Wirkstoffkonzentrate sind in besonders hautverträglicher Hyaluronsäure eingebettet die als Trägersystem dient. Somit ist eine ausgesprochen gute Verträglichkeit der Konzentrate gewährleistet